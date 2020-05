Brasile: il tasso di disoccupazione aumentato in 12 dei 27 stati nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nel totale del paese nel primo trimestre è stato del 12,2 per cento rispetto all'11 per cento registrato nel quarto trimestre del 2019. Nel primo trimestre dello scorso anno, il tasso di disoccupazione era del 12,7 per cento. La popolazione di disoccupati ha raggiunto i 12,9 milioni di persone, con un incremento del 10,5 per cento (1,2 milioni in più di persone) rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Rispetto al primo trimestre dell'anno scorso, tuttavia, il contingente è diminuito del 4 per cento (537 mila persone in meno). La popolazione occupata si è attestata a 92,2 milioni di persone, in calo del 2,5 per cento rispetto al trimestre precedente (2,3 milioni in meno), nonostante sia rimasta stabile rispetto allo stesso trimestre del 2019. (Brp)