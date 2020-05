Usa: il consigliere economico Larry Kudlow, l'accordo commerciale con Pechino continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo commerciale "Fase 1" tra Cina e Stati Uniti raggiunto a gennaio non sta crollando, e i due Paesi stanno ancora lavorando per realizzarlo. Lo ha detto oggi ai giornalisti alla Casa Bianca il principale consulente economico del presidente degli Stati Uniti, Larry Kudlow, secondo quanto riportato dal quotidiano "Globe and Mail". In un'intervista con l'emittente "Fox" trasmessa ieri, Trump ha dichiarato di essere molto deluso dall'incapacità della Cina di contenere l'epidemia di coronavirus e che la pandemia ha svalutato l'accordo commerciale con Pechino, che considerava un risultato importante. A Kudlow, direttore del Consiglio economico nazionale, i giornalisti hanno chiesto se l'accordo commerciale stava andando in frantumi. "Assolutamente no", ha detto Kudlow, spiegando che i cinesi stanno lavorando per rispettare l'accordo, che prevede che Pechino incrementi gli acquisti di beni agricoli statunitensi. "Sono un po' lenti negli acquisti di prodotti. Penso che abbia molto a che fare con le posizioni economiche e di mercato ", ha affermato il consigliere di Trump. Kudlow ha parlato di quella che ha descritto come una telefonata di successo la scorsa settimana tra il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, e Liu He, vice premier cinese. "Abbiamo altri problemi con la Cina e, naturalmente, l'origine del virus ... ma per quanto riguarda l'accordo commerciale, continua, assolutamente", ha detto Kudlow. (Nys)