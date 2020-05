Brasile: Petrobras registra perdite per 7,6 miliardi di euro nel primo trimestre del 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito lordo della società statale ha raggiunto i 346,7 miliardi di real (54,5 miliardi di euro) nel primo trimestre 2020, con un incremento del 36 per cento rispetto all'ultimo trimestre del 2019, e del 13 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L'indebitamento netto della società ha raggiunto nel primo trimestre 2020 i 380,2 miliardi (60 miliardi di euro), in crescita del 19,6 per cento rispetto agli ultimi tre mesi del 2019 e del 2 per cento nel confronto con i primi tre mesi del 2019. Quanto alla produzione, nel primo trimestre, la produzione totale di petrolio, Gas naturale liquefatto (Lgn) e gas naturale da parte della società statale è stata pari a 2.909 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boed), in crescita del 14,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Brp)