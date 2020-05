Business news: Russia, prima consegna sistemi missilistici S-500 possibile nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi sistemi missilistici antiaerei russi S-500 Prometheus potrebbero essere forniti alle Forze armate della Federazione Russa nel 2021. Lo ha dichiarato il vice ministro della Difesa, Aleksej Krivoruchko, precisando che la consegna di sistemi prodotti in serie inizierà nel 2025. "Il completamento dei test di e il trasferimento del sistema alle Forze armate sono previsti nel 2021. La conclusione di un contratto statale per l'acquisto di sistemi di difesa aerea S-500 è prevista nel 2021, con consegna nel 2025", ha dichiarato Krivoruchko alla rivista "Natsionalnaja Oborona". In precedenza, il progettista della società Almaz-Antey, Pavel Sozinov, ha affermato che l'S-500 sarà in grado di intercettare obiettivi a centinaia di chilometri da terra. Nel 2019 sono stati condotti test nelle Forze di difesa aerea e missilistica. L'obiettivo principale dell'S-500 è contrastare missili balistici a medio raggio e missili balistici intercontinentali nella sezione finale della traiettoria. (Rum)