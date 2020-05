Business news: Turchia-Kazakhstan, operatore aeroportuale Tav acquista scalo di Almaty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore aeroportuale turco Tav ha annunciato l'acquisto dello scalo di Almaty, in Kazakhstan. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". Tav ha acquisito insieme al proprio partner consortile Vpe Capital la totalità delle azioni dell'aeroporto per un valore di 415 milioni di dollari. Lo scalo di Almaty è il principale del paese dell'Asia centrale e rappresenta il 15mo aeroporto gestito nel mondo da Tav. Base della compagnia di bandiera kazaka Air Astana, l'aeroporto di Almaty ha visto il transito di 6,4 milioni di passeggeri nel 2019, con un aumento del 13 per cento rispetto all'anno precedente, coprendo la metà del traffico passeggeri kazako e il 68 per cento di quello merci. (Tua)