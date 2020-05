Business news: Polonia, Grupa Pfr, nuova emissione di coronabond per 3,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo polacco di sviluppo (Grupa Pfr) ha annunciato una nuova emissione di coronabond del valore di 15 miliardi di zloty (circa 3,3 miliardi di euro) a scadenza quinquennale. Lo rende noto il presidente di Grupa Pfr, Pawel Borys, precisando che i titoli sono indirizzati a investitori istituzionali. L'emissione è stata decisa in relazione al cosiddetto "scudo finanziario" di Grupa Pfr, un programma di aiuti del valore di 100 miliardi di zloty (22 miliardi di euro) per assistere quasi 670 imprese polacche che hanno sofferto come risultato della pandemia di coronavirus. (Vap)