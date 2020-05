Business news: Albania, tasso d'inflazione in calo, ad aprile sceso di 0,2 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione in Albania ha registrato un calo ad aprile, scendendo di 0,2 punti percentuali, attestandosi quindi a quota del 1,9 per cento. Sull'indice dei prezzi al consumo, su base annua, il gruppo "Alimentari e bevande non alcooliche" ha contribuito con un aumento di 1,63 punti percentuali, seguito dal gruppo "Affitto, acqua, combustibili ed energia", +0,27 punti percentuali, dal comparto "Mobili, elettrodomestici e manutenzione delle abitazioni" +0,12 punti percentuali, "Divertimento e cultura", +0,10 punti percentuali, "Alberghi, bar e ristoranti", +0,03 punti percentuali, Bevande alcooliche e tabacco" con 0,02 punti percentuali e "Servizi di educazione" +0,01 punto percentuale. Negativo, dello 0,19 percento, il contributo del gruppo "Trasporti", mentre "Abbigliamento e calzature" e "Sanità", hanno contribuito rispettivamente con -0,03 punti percentuale e -0,02 punti percentuali. (Alt)