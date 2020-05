Business news: governo russo stanzia un miliardo di euro da Fondo riserva nazionale per sussidi a Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha stanziato 81,1 miliardi di rubli (circa un miliardo di euro) dal Fondo di riserva nazionale per erogare sussidi alle piccole e medie imprese colpite dalla ricaduta economica della pandemia di coronavirus. Lo si apprende da un decreto pubblicato sul sito web del governo russo, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". "Più di 81,1 miliardi di rubli saranno assegnati dal fondo di riserva del governo al ministero del Tesoro nel 2020 per la fornitura di sussidi dal bilancio federale alle piccole e medie imprese dei settori maggiormente colpiti dal coronavirus", si legge nella nota. Lo stanziamento dovrebbe permettere di garantire alle aziende fino a 12.130 rubli (151 euro) per dipendente a condizione che le società in questione mantengano almeno il 90 percento dei lavoratori. Il governo ha aggiunto che fino a 970 mila aziende possono richiedere i sussidi. (Rum)