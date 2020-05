Business news: Putin, entro fine maggio riunione su disoccupazione in aumento in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine di maggio il governo russo terrà una riunione sul livello di disoccupazione nel paese, che nell'ultimo mese di fermo delle attività economiche è raddoppiata. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso dell'incontro con l'esecutivo ed i governatori delle regioni. "La situazione non è semplice e richiede azioni globali per stabilizzare il mercato del lavoro, sostenere le persone che hanno perso la propria occupazione. Chiedo al governo di preparare tali decisioni. Ne discuteremo in una riunione separata entro la fine di maggio. Devo dire subito: il nostro compito principale è ridurre al minimo i rischi di un'ulteriore crescita della disoccupazione e, anche qui, essere proattivi", ha dichiarato. Il numero attuale di disoccupati in Russia è di 1,4 milioni, il doppio rispetto all'inizio di aprile. La disoccupazione nel paese richiede ulteriori misure di sostegno, ha affermato il presidente russo. "E' un grave problema sistemico sul quale vorrei attirare la vostra attenzione oggi. Secondo gli ultimi dati, il numero di disoccupati ufficialmente registrati in Russia ha raggiunto 1,4 milioni, il doppio di quello dei primi di aprile", ha dichiarato Putin. (Rum)