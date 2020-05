Business news: Ucraina, compagnie aeree dell'Europa centrale riprenderanno collegamenti da fine maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie Wizz Air, Lufthansa e Czech Airlines riprenderanno i collegamenti aerei con l’Ucraina fra fine maggio e inizio giugno. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ukrinform”. I voli da Praga, operati da Czech Airlines, dovrebbero riprendere già dal 24 maggio prossimo, con sette collegamenti a settimana per Kiev e tre per Odessa. L’ungherese Wizz Air permette invece di acquistare biglietti per Kiev, Zaporizhzhia, Lviv, Odessa e Kharkiv a partire dal 23 maggio. La tedesca Lufthansa opererà i voli solo dal primo luglio. (Res)