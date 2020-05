Coronavirus: Usa, la Fda interrompe il programma di testing sostenuto da Bill Gates

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha interrotto un innovativo programma di testing del coronavirus promosso dal miliardario Bill Gates, in attesa di ulteriori controlli. Lo riporta il "New York Times". Il progetto di Gates vorrebbe consentire agli abitanti nell'area di Seattle di eseguire facilmente un test di coronavirus per conto proprio, tramite l'invio di kit con tamponi a domicilio sia alle persone sane che a quelle con sintomi. I ricercatori e le autorità di sanità pubblica avevano già testato migliaia di campioni, trovando dozzine di casi precedentemente non rilevati. Ma il programma, una partnership tra gruppi di ricerca privati e il dipartimento di sanità pubblica di Seattle, dovrà avere l'approvazione diretta del governo federale. I funzionari della Fda hanno dichiarato alla partnership di interrompere i test e gli studi fino a quando l'agenzia non concederà il via libera. Seattle Coronavirus Assessment Network, la società che sta eseguendo i test sperimentali, ha dichiarato che farà di tutto per rispondere alle domande della Fda. Gates, il co-fondatore di Microsoft, ha supportato finanziariamente lo studio di Seattle. "Non solo ci aiuterà a migliorare la nostra comprensione dell'epidemia di Seattle, ma fornirà anche preziose informazioni sul virus per altre comunità in tutto il mondo", ha scritto Gates sul suo blog martedì. (Nys)