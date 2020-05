Brasile: il tasso di disoccupazione aumentato in 12 dei 27 stati nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Brasile ha avuto un aumento statisticamente significativo in 12 dei 27 stati della federazione nel primo trimestre del 2020, rispetto al quarto trimestre del 2019. Nei restanti 15 stati, il risultato è considerato statisticamente stabile. E' quanto riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). In particolare nello stato di San Paolo, il tasso di disoccupazione è aumentato dall'11,5 per cento del quarto trimestre del 2019 al 12,2 per cento del primo trimestre di quest'anno. Nel primo trimestre, i più alti tassi di disoccupazione in valore assoluto sono stati osservati a Bahia (18,7 per cento), Amapá (17,2), Alagoas (16,5) e Roraima (16,5). I risultati più bassi sono stati osservati invece negli stati di Santa Catarina (5,7 per cento), Mato Grosso do Sul (7,6) e Paraná (7,9). (segue) (Brp)