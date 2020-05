Coronavirus: Regioni, negli alberghi ospiti sempre con la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospiti delle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. E' quanto prevede il documento contenente le linee guida per la riapertura approvato dalle Regioni e recepito dal governo. Secondo quanto previsto "potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi", mentre sarà necessario garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita". Inoltre "ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo. Per quanto riguarda il microclima, infine, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor".(Rin)