Fase 2: Boccia, con Regioni elaborate misure chiare per riapertura in sicurezza

- Prima della ripresa del Consiglio dei ministri, che è tornato a riunirsi da circa mezz'ora, il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha scritto su Facebook che dopo "ore di grande confronto con Regioni ed Enti locali, grazie ad una positiva collaborazione istituzionale, siamo arrivati ad elaborare misure chiare che garantiscono sicurezza agli italiani, a tutti i lavoratori e alle imprese". Francesco Boccia aggiunge: "Adesso si torna in Cdm per chiudere il decreto, voglio però ringraziare tutti i presidenti di Regione, Anci e Upi per il lavoro fatto insieme e per l'accordo raggiunto in serata sulle riaperture". (Rin)