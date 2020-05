Business news: ministero Trasporti russo propone rimborsi a compagnie aeree per mancati introiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Federazione Russa, in seguito alla recente riunione dedicata al settore dei trasporti, ha iniziato a valutare la possibilità di assegnare 23,4 miliardi di rubli (292 milioni di euro) alle compagnie aeree come compensazione per traffico ridotto a causa della pandemia di coronavirus. Nel corso dell'incontro è stata approvata l'assegnazione di questi fondi e le regole per la loro distribuzione tra le compagnie aeree. Il dicastero inizierà a distribuire immediatamente denaro, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Evgenij Dietrich. I sussidi dovrebbero compensare le compagnie aeree per la riduzione del traffico tra febbraio e luglio, al fine di sostenere il pagamento degli stipendi ai piloti e all'equipaggio di cabina, così come i debiti verso società di leasing e servizi aeroportuali. L'intero ammontare dei sussidi verrà diviso versando alle compagnie aeree 365 rubli (4,5 euro) per ogni passeggero perso nel mese di riferimento del 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Nel 2019, sono state trasportate 128,1 milioni di persone, un record per l'industria aerea nazionale. (Rum)