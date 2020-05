Business news: Commissione Ue approva garanzia a Croazia da 40,31 milioni di euro a società meccanica Duro Dakovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, la decisione della Croazia di concedere alla società di ingegneria meccanica Duro Dakovic una garanzia statale per un prestito di 40,31 milioni di euro. Lo si apprende dalla Commissione Ue che ha spiegato che la misura consentirà all'impresa di soddisfare le urgenti esigenze di liquidità e di proseguire le proprie attività, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico. L'esecutivo europeo ha spiegato che le difficoltà finanziarie di Duro Dakovic precedono l'epidemia di Covid 19 e la misura di sostegno è stata approvata in base agli orientamenti della Commissione in materia di salvataggio e ristrutturazione. (Beb)