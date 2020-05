Business news: Ungheria, Commissione Ue approva sostegno ad agroalimentare per 314 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime ungherese a sostegno della catena del valore agroalimentare nel contesto dell'epidemia di coronavirus che dovrebbe mobilitare almeno circa 314 milioni di euro. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che l'obiettivo della misura è fornire a tali società mezzi finanziari per coprire il loro capitale circolante immediato e le loro esigenze di investimento e aiutarle a mantenere le loro attività in questi tempi difficili. La Commissione ha riscontrato che il regime ungherese è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. L'esecutivo comunitario ha concluso che il regime è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e ha approvato il regime ai sensi delle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. Per la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, "questo sistema di garanzia ungherese, che prevede di mobilitare almeno 314 milioni di euro, sosterrà l'industria ungherese dell'agricoltura e dell'alimentazione, nonché il più ampio valore dell'agricoltura e della bioeconomia catena. Questa misura migliorerà la liquidità delle imprese e le aiuterà a continuare le loro attività in questi tempi difficili". (Beb)