Business news: Turchia, costo importazione energia diminuito del 9,6 per cento su base annua nel primo trimestre

- I costi per la Turchia dell'importazione di energia dall'estero è diminuito del 9,6 per cento su base annua nel primo trimestre del 2020 grazie al crollo del prezzo del petrolio. Lo riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah" citando l'istituto nazionale di statistica TurkStat. Il conto delle importazioni energetiche tra gennaio e marzo 2020 è sceso a circa dieci miliardi di dollari rispetto agli undici dello stesso periodo del 2019. Le importazioni di petrolio sono aumentate nel primo trimestre 2020 di 54 mila barili rispetto i 626 mila del medesimo periodo nel 2019. Le importazioni totali, incluse quindi le non energetiche, sono valse 55,6 miliardi di dollari, aumentando del 10,3 per cento su base annua. (Tua)