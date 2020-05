Business news: ministro Esteri ungherese, oltre 300 aziende pronte a investimenti per mitigare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono 338 imprese che hanno illustrato al governo ungherese i loro piani per investire 162 miliardi di fiorini (460 milioni di euro) al fine di mitigare l'impatto economico negativo dell'epidemia di coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, parlando all'emittente "Radio Kossuth". Queste iniziative, che secondo le previsioni rivelate da Szijjarto dovrebbero tutelare fino a 62 mila posti di lavoro, sono sostenute dall'Agenzia ungherese di promozione degli investimenti. Il capo della diplomazia ungherese ha spiegato che la pandemia non rappresenta un pericolo solamente per la salute, ma anche per l'economia. (Vap)