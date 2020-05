© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima disponibilità nei confronti del calcio: se tutto va in successione" in merito al rispetto delle misure di contenimento, anche negli allenamenti di squadra, e all'evoluzione della diffusione del contagio, "non vedo perchè il 13 giugno non si possa riprendere il campionato". Lo ha affermato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo a "Stasera Italia" su Rete4. (Rin)