Ue: Gentiloni, servono decisioni ambiziose e che godano di adeguato consenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni dell’Ue devono essere sufficientemente ambiziose e in grado di avere un adeguato consenso ma non “è facilissimo” coniugare queste due necessità. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, al termine della riunione informale dell’Eurogruppo. “Vediamo le conseguenze di questa crisi”, afferma Gentiloni in riferimento all’emergenza provocata dal Covid-19: “Oggi c’è stata la stima dell’impatto sulla crescita solo nel primo trimestre e abbiamo visto che nella media europea è del -3,8 per cento. Secondo le nostre stime, molto vicine alla realtà nel primo trimestre, nel secondo avremo una decrescita fra il 12 e il 13 per cento a livello europeo. Questo corrisponde a problemi sul lavoro, sulle imprese in molti parti del continente”, ha detto Gentiloni, ribadendo che la Commissione sta “lavorando con grandissimo impegno” per predisporre delle risposte adeguate. (Beb)