Ue: Centeno, attendiamo proposta Commissione su Fondo per la ripresa a fine mese

- L'Eurogruppo ha affrontato la discussione sul Fondo per la ripresa, il cosiddetto Recovery Fund, ma attende la proposta della Commissione europea, prevista entro la fine del mese, per tornare sul tema con una discussione più mirata. Lo ha dichiarato in conferenza stampa dopo la riunione a distanza dell'Eurogruppo, il presidente Mario Centeno. "Siamo stati impegnati a mantenere la nostra promessa di aggiungere una nuova linea di difesa fino a 540 miliardi di euro. Oggi posso segnalare buoni progressi. Le decisioni politiche prese nell'Eurogruppo un mese fa vengono tradotte in realtà legale a tempo di record", ha detto. Centeno ha ricordato le tre reti di protezione: la prima rete di sicurezza è la linea di credito dedicata del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), che oggi è stata resa operativa; la seconda rete di sicurezza è per i lavoratori, il programma Sure; la terza è le imprese, "la cosiddetta garanzia paneuropea della Banca europea per gli investimenti (Bei)". Centeno ha spiegato che il presidente della Bei, Werner Hoyer, "ci ha informato dei progressi compiuti nella definizione dei parametri principali di questo schema. La formulazione delle politiche comporta sempre alcune scelte politiche e compromessi". (segue) (Beb)