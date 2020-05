Ue: Centeno, attendiamo proposta Commissione su Fondo per la ripresa a fine mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque, la discussione è stata "esplorativa", ma ha dato "indicazioni su dove trovare un equilibrio politico" tra i vari temi. "La proposta della Commissione relativa a un fondo di risanamento, prevista entro la fine del mese, definirà questo dibattito e potremo tornare a questo con una discussione più mirata", ha proseguito. Infine, Centeno ha ricordato che oggi l'Eurogruppo ha incontrato la presidente della commissione per le questioni economiche del Parlamento europeo (Econ), Irene Tinagli, "per il nostro regolare scambio di opinioni sulle prospettive e le sfide economiche dell'area dell'euro. Questa volta, ovviamente, la nostra attenzione era focalizzata sull'impatto della crisi Covid-19. Abbiamo preso atto delle preoccupazioni e delle idee del Parlamento europeo e le abbiamo elogiate nella persona di Irene per il duro lavoro durante il periodo della crisi, che è stato incarnato nella risoluzione recentemente adottata", ha concluso Centeno. (Beb)