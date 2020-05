Fase 2: Copasir su app Immuni, evitare rischi per privacy e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) nella relazione sui profili di sicurezza della app Immuni, scelta dal governo per tracciare i casi di contagio da Covid-19, segnala alcuni aspetti critici, auspicando che vengano evitati rischi per la privacy e la sicurezza. La relazione, approvata dal Comitato nella seduta del 13 maggio scorso e sulla quale il M5s si era astenuto, verrà presentata al parlamento. Il Comitato premette che "non intende entrare nel merito della scelta del governo di predisporre uno strumento di tracciamento dei contatti sociali per prevenire i rischi derivanti dal contagio Covid-19. Scelta che del resto altri Paesi hanno effettuato, o sono in procinto di effettuare, nel quadro delle iniziative volte al contenimento dell'epidemia". Tuttavia, si legge nella relazione, "ritiene di segnalare alcuni aspetti critici, che dovrebbero essere corretti, per evitare che l'efficacia della iniziativa risulti ridotta, e, soprattutto, che si possano determinare rischi connessi sia alla trasmissione dei dati dei cittadini, in ordine al rispetto della privacy e alla sicurezza dei dati personali, sia in particolare alla stessa gestione complessiva, dal punto di vista epidemiologico, dell'emergenza sanitaria". (segue) (Rin)