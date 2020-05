Fase 2: Copasir su app Immuni, evitare rischi per privacy e sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Copasir mette in guardia anche da possibili attacchi hacker. "Non può essere sottovalutato il rischio tecnologico, anch'esso difficilmente mitigabile, almeno nel breve periodo, consistente in possibili attacchi di tipo informatico da parte di hacker o altri soggetti o in possibili truffe ai danni degli utilizzatori della app", si legge ancora nella relazione. "La tecnologia Bluetooth risulta infatti particolarmente vulnerabile a intrusioni i cui effetti, in questo contesto, potrebbero essere tali da diffondere allarme ingiustificato nella popolazione, ad esempio mediante l'invio di messaggi falsi o fraintendibili, relativi, inter alia, allo stato di salute o al possibile contagio dei destinatari - osserva il Copasir -. In ogni caso, il fatto che il sistema non preveda la geolocalizzazione, elemento su cui il Comitato concorda, se da un lato tutela la privacy , dall'altro esclude che si possa procedere a individuare, e quindi a sanificare, determinati ambienti o zone potenzialmente infette". Infine, dalle audizioni svolte non sembra praticabile una interoperabilità con le soluzioni adottate, o in via di adozione, da parte degli altri principali Paesi europei, considerato anche che non è stata decisa una linea comune a livello di Unione europea (sebbene sia stata adottata il 17 aprile scorso una comunicazione della Commissione con alcuni orientamenti per gli Stati membri circa la app di tracciamento) - conclude il Comitato -. Questo aspetto appare decisivo per la piena funzionalità del sistema, soprattutto in un Paese a vocazione turistica come il nostro, che dovrebbe assicurare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea". (Rin)