Fase 2: Toti (Cambiamo), ok governo a linee guida regioni su riaperture

- "Pochi minuti fa la Conferenza delle regioni ha approvato le linee guida, uguali in tutte le regioni, per aprire tutte le attività commerciali. Queste regole sono state condivise e recepite dal governo". Lo scrive su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti, al termine della riunione con il governo sulle riaperture. Per Toti si tratta di "un grande risultato che darà a tutte le attività norme chiare, uguali in ogni territorio e soprattuto applicabili come richiesto da tutte le associazioni di impresa. Uno straordinario lavoro di squadra delle regioni, unite e in prima linea nella lotta al Covid-19, con l'unico obiettivo del bene comune, senza colori". (Rin)