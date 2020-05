Fase 2: Fontana, accolte richieste Regioni, da lunedì in Lombardia riaprono bar, ristoranti e parrucchieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una buona notizia, il premier Conte ha recepito le linee guida delle Regioni. Un passo avanti decisivo e importante per arrivare finalmente lunedì alla riapertura di una serie di attività produttive". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine del confronto con il governo. "Domani adotteremo provvedimenti che - aggiunge Fontana - garantiranno la 'ripartenza' in sicurezza di ristoranti, bar, parrucchieri e altre attività in Lombardia e nel resto d'Italia. Tutti lo dovranno fare utilizzando il buon senso e rispettando le regole per garantire la salute pubblica". (com)