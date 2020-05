Usa: Facebook acquista Giphy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha rilevato la piattaforma Giphy, che permettere di cercare, di condividere e di creare immagini di tipo .gif, molto utilizzate sui social. L'idea è quella di integrarla alla piattaforma Instagram, già controllata da Facebook. Lo riporta il "Wall Street Journal". Il colosso di Menlo Park non ha specificato l'entità dell'operazione, ma secondo il sito "Axios" dovrebbe ammontare intorno ai 400 milioni di dollari. Secondo Facebook il 50 per cento del traffico di Giphy proviene dalle app di Facebook e soprattutto da Instagram. "Integrando Instagram e Giphy - spiega Facebook in una nota - sarà più facile per gli utenti trovare le gif per le loro storie e per le loro dirette. Insieme possiamo rendere più semplice per chiunque creare e condividere le loro creazioni". Giphy è stata fondata da Alex Chung e da Jace Cooke nel febbraio del 2013. (Nys)