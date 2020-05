Usa: Trump annuncia "Warp Speed", vaccino entro l'anno o prima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo compiendo passi da gigante per trovare il vaccino e la cura contro il virus, e lo faremo presto, entro la fine dell'anno o forse prima. Abbiamo cominciato a lavorare sul vaccino l'11 gennaio ancora quando non sapevamo nulla, c'è impegno per produrre un vaccino contro questo nuovo virus". "Ci sono 450 progetti per trovare le cure. Abbiamo stanziato 10 miliardi di dollari per la ricerca scientifica", ha aggiunto. Trump ha descritto l'operazione Warp Speed definendola come qualcosa di "mai visto dalla Seconda guerra mondiale". Ha poi smentito che gli Stati Uniti vogliano fare tutto da soli, dicendo che il suo governo lavora con tutti i Paesi. "Lavoriamo insieme con molti diversi Paesi.. non c'è nessun ego", ha assicurato. Il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, presente alla conferenza stampa, ha commentato: “Vincere conta e alla fine di quest'anno consegneremo un vaccino su vasta scala per curare il popolo statunitense e i nostri partner all'estero". "Porteremo a termine e vinceremo questa lotta... Finiremo il nostro lavoro", ha concluso Esper. (Nys)