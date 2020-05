Coronavirus: Usa, oltre 20 mila morti nella sola città di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di decessi nella città di New York a causa del coronavirus è di almeno 20.476 tra i morti accertati e quelli definiti come probabili, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Lo Stato di New York, il più colpito dalla pandemia di tutto il Paese, conta un totale di 187.848 casi positivi al coronavirus e almeno 49.580 persone sono state ricoverate in ospedale. Da circa un mese gli Stati Usa hanno iniziato ad includere i decessi “probabili” da coronavirus nei propri bollettini. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha promesso più controlli dei parchi pubblici cittadini per evitare assembramenti mentre il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, ha annunciato un piano coordinato per riaprire gradualmente le spiagge di New York e di alcuni Stati limitrofi. (Nys)