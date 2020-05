Business news : Turchia, 33,7 milioni di passeggeri transitati dagli aeroporti del paese nel primo quadrimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 33,7 milioni i passeggeri transitati dagli aeroporti turchi tra gennaio e aprile 2020. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu" citando dati dell'autorità per gli aeroporti statali (Dhmi). L'introduzione delle restrizioni ai voli a causa del coronavirus ha comportato un calo dei passeggeri del 41,3 per cento su base annua nel primo quadrimestre. Sono stati 19,5 milioni i passeggeri di voli internazionali - con una diminuzione del 40,4 per cento su base annua - e 14,2 quelli di voli interni, con una diminuzione del 42,2 per cento. I numeri di voli sono passati dai 580.728 dello stesso periodo nel 2019 a 389.898. In calo anche il traffico merci, diminuito nel primo quadrimestre del 26,5 per cento su base annua. (Tua)