Ue: Gentiloni, consenso ricevuto da risoluzione Parlamento Ue su Recovery Fund è molto importante

- La risoluzione del Parlamento Ue che auspica una linea di credito per il Fondo per la ripresa di 2 mila miliardi di euro è molto importante se non altro per lo schieramento larghissimo che l’ha sostenuta. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia Paolo Gentiloni al termine della riunione odierna dell’Eurogruppo. “La risoluzione auspica che il pacchetto del Recovery Fund sia di 2 mila miliardi, includendo i fondi investiti direttamente sia gli investimenti che questi fondi possono mobilitare. Io invito alla prudenza perché nella congiuntura economica in cui siamo oggi è meno facile mobilitare investimenti privati rispetto a due-tre anni fa”, ha detto Gentiloni. Il commissario ha ribadito l’importanza dell’ampio sostegno ottenuto dalla risoluzione “che coinvolge sostanzialmente una larghissima parte del Parlamento Ue e soddisfa la Commissione per l’ambizione di questa proposta”. (Beb)