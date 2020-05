Ue: Centeno, per ora nessun paese è interessato alla linea di credito del Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun paese per ora ha espresso interesse per la linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno. "Non per ora", ha detto rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'interessamento da parte di qualche Stato membro. "E' una buona notizia che la linea di credito sia disponibile. E' una rete di sicurezza, un meccanismo di assicurazione per tutti. Dobbiamo apprezzarlo per la facilità per tutti i paesi rispetto al funzionamento dei mercati", ha aggiunto Centeno. (Beb)