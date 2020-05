Fase 2: Copasir su app Immuni, evitare rischi per privacy e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo luogo, segnala la relazione, "si rileva che la norma di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, istitutivo della piattaforma digitale, rinvia a successivi atti del ministro della Salute l'individuazione dei criteri sulla base dei quali verranno stabiliti i dati sanitari e personali da immettere nell'applicazione e le modalità con cui avverrà tale inserimento". Pertanto, continua, "il citato articolo 6 costituisce soltanto una cornice del progetto, i cui dettagli, molti dei quali rilevanti, devono essere ancora individuati e determinati, attraverso atti di natura amministrativa. Ad esempio, il sistema di C.T. viene definito complementare rispetto alla ordinaria modalità in uso nell'ambito del Ssn, mentre il Comitato ritiene che esso dovrebbe essere considerato integrativo di tali modalità, per evitare che il C.T. digitale sostituisca il tracciamento ordinario". (segue) (Rin)