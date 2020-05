Usa: sprint vaccino, per ex manager Gsk scelto da Trump "obiettivo credibile" in 12-18 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moncef Slaoui, un ex dirigente farmaceutico che la Casa Bianca ha scelto per condurre un programma di sviluppo rapido di un vaccino per il coronavirus, ha spiegato riuscire nell'impresa entro il gennaio del 2021 è un "obiettivo credibile", seppur difficile. Lo riporta il "New York Times". Slaoui è l'ex capo della divisione vaccini della GlaxoSmithKline (Gsk), che ha lasciato nel 2017 per fare il finanziere: sarà advisor del programma Warp Speed, volta ad accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. Slaoui ha anche riconosciuto che la linea temporale di 12-18 mesi indicata da Anthony Fauci, leader della task force anti-coronavirus della Casa Bianca è già "molto aggressiva". Slaoui ha tuttavia spiegato ai giornalisti che non si sarebbe impegnato nell'impresa di ottenere un vaccino in tempi record "se non avessi pensato che fosse realizzabile". (Nys)