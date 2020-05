Coronavirus: da governo ok a documento Regioni, in spiaggia a un metro di distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio, in modo da garantire una superficie di almeno 10 quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia; tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri; inoltre è necessario la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, ,comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto. E' quanto prevede il documento condiviso dalle regioni e recepito dal governo per quel che riguarda la riapertura delle attività balneari e la fruizione della spiaggia dal prossimo 18 maggio. Secondo quanto indicato il presupposto è quello di "predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare". E' poi necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto, nonchè, privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni".