Coronavirus: Regioni, in negozi abbigliamento guanti monouso per clienti

- Per la riapertura degli esercizi commerciali "i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce". Lo prevede il documento approvato dalle Regioni e recepito dal governo contenente le linee guida per la riapertura, anche, delle attività di vendita al dettaglio. In particolar modo "per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi". Sarà poi necessario "prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti". (Rin)