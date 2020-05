Coronavirus: Usa, 87.184 decessi su 1.439.231 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono almeno 1.439.231 casi di coronavirus negli Stati Uniti e almeno 87.184 decessi, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa alla Casa Bianca ha presentato l'iniziativa "Warp Speed" per lo sviluppo del vaccino contro Covid-19. "Un altro pilastro della nostra strategia di aprire l'America - ha detto Trump, ricordando che esattamente un mese fa vennero diffuse le linee guida per una riapertura graduale dei diversi Stati - è di sviluppare cure e un vaccino efficace il più velocemente possibile. Quando dico velocemente intendo entro la fine dell'anno o anche prima". Trump ha descritto l'operazione come qualcosa di "mai visto dalla seconda guerra mondiale". E ha smentito che gli Stati Uniti vogliano fare tutto da soli, dicendo che Washington lavora con tutti i Paesi. "Lavoriamo insieme con molti diversi Paesi.. non c'è nessun ego", ha assicurato. Nelle ultime 24 negli Stati Uniti si contano almeno 21.457 contagiati e 1.286 morti.(Nys)