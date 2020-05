Ue: Gentiloni, determinati a lavorare sul Fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta lavorando per presentare la proposta sul Fondo per la ripresa, il cosiddetto Recovery Fund: "Saremo pronti per l'ultima settimana di maggio. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa dopo la riunione a distanza dell'Eurogruppo. "Oggi l'Ue ha dimostrato di saper arrivare alle soluzioni", ha detto l'ex presidente del Consiglio. "Abbiamo finalizzato la linea del Mes che è ora pronta all'uso. Finanzierà fino al 2 per cento del Pil di ogni Stato membro della zona euro. La sola condizione è che il denaro sia usato per costi diretti e indiretti della sanità", ha aggiunto. Il secondo step che Gentiloni ha ricordato è l'accordo raggiunto oggi dagli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue sullo strumento a tutela dell'occupazione, Sure. Il commissario ha poi spiegato che "tutti i dati che arrivano confermano che lo shock è senza precedenti" e che "per questo la risposta deve essere senza precedenti per evitare di rendere più fragile la parità di condizioni all'interno del mercato unico e di creare divergenze tra Stati membri". (segue) (Beb)