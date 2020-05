Ue: Gentiloni, determinati a lavorare sul Fondo per la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il commissario, il dibattito di oggi all'Eurogruppo "è stato molto utile per la Commissione europea" per il suo lavoro di definizione della proposta sul Recovery Fund. "C'è molta determinazione da parte della Commissione europea a presentare una proposta ambiziosa come la situazione richiede", ha detto e ha sottolineato che l'esecutivo europeo terrà conto "della chiara risoluzione approvata oggi dal Parlamento", come ha illustrato durante la riunione l'eurodeputata del Pd e presidente della commissione per i problemi economici del Parlamento europeo, Irene Tinagli, invitata dal presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, a partecipare all'Eurogruppo. "Continueremo a lavorare sulle soluzioni che i cittadini chiedono per fare sì che nessuna parte dell'Europa venga lasciata da sola e che la crisi non mini il mercato unico e non crei divergenze nell'areaeuro", ha concluso Gentiloni. (Beb)