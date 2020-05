Commercio: Pelonzi (Pd), esercenti non paghino incapacità giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, in una nota dichiara: "Siamo all'assurdo istituzionale: nella stessa giornata mentre la commissione Commercio esamina tre testi di delibere di iniziativa consiliare (Pd, M5s, Fd'I) sulle osp, la giunta si raduna per discutere un'altra delibera proposta dall'assessore". "A due giorni dall'apertura - spiega Pelonzi - l'amministrazione capitolina non ha ancora un provvedimento che norma la riapertura, nonostante l'assemblea capitolina abbia votato da giorni un'indirizzo in tal senso. Non vorremmo che le spaccature interne ai 5 stelle le paghino gli esercenti ormai al collasso. Come Pd abbiamo messo in campo una proposta seria e semplice. Ci aspettiamo che nelle prossime ore si convochi una capigruppo per capire se ci sono le condizioni per portare in aula un provvedimento ad inizio settimana. Non possiamo accettare che per incapacità e liti Interne l'amministrazione alzi bandiera bianca decretando la fine del principale tessuto economico della Capitale", conclude. (Com)