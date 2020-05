Usa: New York, New Jersey, Connecticut e Delaware apriranno le spiagge entro il weekend del Memorial Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- New York, New Jersey, Connecticut e Delaware hanno concordato di consentire l'apertura di spiagge e lungolaghi il prossimo venerdì per il weekend del Memorial Day, ma al 50 per cento della capacità. Lo ha dichiarato oggi il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, secondo quanto riportato dal "New York Times". I governi locali potrebbero ancora prendere decisioni individuali riguardo alle loro spiagge, anche per non aprirle, ma dovrebbero rispettare una serie di restrizioni progettate per richiedere il distanziamento sociale, ha affermato Cuomo. L'annuncio del governatore è arrivato il giorno dopo che i governatori del New Jersey e del Delaware, Philip D. Murphy e John Carney, hanno dichiarato che i loro stati avrebbero consentito la riapertura delle spiagge entro il weekend del Memorial Day. Murphy in particolare aveva da tempo sperato di aprire la Jersey Shore, che attira i turisti dagli Stati circostanti, entro venerdì prossimo. Cuomo ha ripetutamente affermato che qualsiasi decisione sulla riapertura delle spiagge dovrebbe essere presa da tutta la regione, in mondo da impedire ai residenti di attraversare i confini statali, affollare le spiagge e potenzialmente diffondere il virus. "Se altri stati si aprissero, e New York no, avreste milioni di persone che inondano quelle spiagge", ha dichiarato Cuomo durante il suo briefing quotidiano con la stampa. "Sarebbe un problema e questo non aiuterebbe nessuno". Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha detto oggi che le spiagge della città non saranno aperte per il Memorial Day. (Nys)