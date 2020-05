Ue: Centeno, attendiamo proposta Commissione su Fondo per la ripresa a fine mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione di oggi "ha aiutato a chiarire la nostra posizione attuale, in particolare su questioni relative alla portata e alla gestione dei rischi. Credo che oggi abbiamo preparato il terreno per un accordo da parte della Bei. Rimarrò strettamente coinvolto in questo file nei prossimi giorni", ha aggiunto. Queste tre reti di sicurezza sono "un contributo vitale per preservare il tessuto delle nostre società, mentre attraversiamo questa crisi. Ma sono misure di emergenza", ha sottolineato Centeno. Ci sarà bisogno, man mano che si uscirà dalla crisi, "di qualcosa di più, per accelerare la ripresa economica e per assicurarci di crescere insieme e non separati". L'Eurogruppo, ha ricordato il presidente, aveva già concordato alcune caratteristiche chiave del fondo di recupero: "Deve essere temporaneo, mirato e commisurato ai costi straordinari di questa crisi; deve contribuire a ripartire i costi nel tempo e garantire solidarietà con gli Stati membri più colpiti. Oggi abbiamo integrato queste linee concordate con una discussione strategica su caratteristiche, dimensioni e priorità per la ripresa. So che la questione del finanziamento attrae molto interesse, ma la spesa non è meno importante. Percepisco un ampio consenso sull'uso della ripresa come opportunità per accelerare la modernizzazione delle nostre economie, in particolare la transizione verso un'economia verde e digitale. Anche le politiche per riavviare il mercato unico e preservare l'integrità delle catene di approvvigionamento, che dimostrano l'interdipendenza delle nostre economie, sono una priorità", ha spiegato. (segue) (Beb)