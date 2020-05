Usa: diplomatico cinese accusa Trump di aver prolungato la pandemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore cinese presso le Nazioni Unite a Vienna, Wang Qun, durante un incontro con funzionari dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) ha accusato gli Stati Uniti di aver indebolito l'economia globale tramite la costruzione di barriere commerciali e prolungando artificialmente la pandemia globale di coronavirus. Lo riporta la stampa internazionale. Wang ha ringraziato l'Opec per gli sforzi volti a stabilizzare i mercati petroliferi globali, ma ha poi dedicato gran parte delle sue osservazioni allo scontro con Washington. Gli Stati Uniti hanno fatto tutto il possibile per la Cina e l'Organizzazione mondiale della sanità "in modo da spostare la propria responsabilità per il controllo inefficace della pandemia negli Stati Uniti", ha detto Wang ieri. "Tali atti da parte degli Stati Uniti non solo hanno interrotto e indebolito gli sforzi e la cooperazione internazionali contro la pandemia, ma hanno anche prolungato artificialmente, in effetti, la pandemia stesso, e successivamente l'arresto dell'economia globale, che, a sua volta, porterà allo scoppio dei rischi sistemici in alcuni Paesi nel servizio del debito e nel sistema finanziario ", ha affermato. Wang ha anche affermato che Washington sta mettendo a repentaglio la ripresa economica globale con la guerra commerciale. Tali misure ridurrebbero drasticamente il volume degli scambi internazionali e interromperebbero la libera circolazione delle materie prime, del personale e dei servizi globali, ha affermato Wang. (segue) (Nys)