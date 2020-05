Usa: diplomatico cinese accusa Trump di aver prolungato la pandemia di coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cina ora produce il 30 per cento dei beni industriali mondiali e vanta il 30 per cento del volume degli scambi mondiali. Quindi, dati fattori quali costi, manodopera e lavoratori, infrastrutture e costi operativi, come può la catena di approvvigionamento in Cina essere trasferita dall'oggi al domani da un altro Paese?", ha detto l'ambasciatore, che ha anche accusato Washington di esacerbare le crisi umanitarie in paesi come l'Iran e il Venezuela con nuove "sanzioni extraterritoriali a lungo raggio", che stanno anche distorcendo l'offerta globale di petrolio e destabilizzando ulteriormente il Medio Oriente. Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha segnalato un ulteriore peggioramento delle relazioni con la Cina, dicendo che non aveva alcun interesse a parlare subito con il presidente Xi Jinping e a spingersi fino al punto di suggerire che potrebbe anche tagliare i legami con la seconda economia globale. (Nys)