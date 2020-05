Coronavirus: Berlusconi (FI), necessaria sospensione tasse per 2020 e flat tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le nostre proposte non e stata presa in considerazione: io avrei sospeso le tasse per il 2020 per non togliere risorse alle aziende che lottano per sopravvivere". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo a "Stasera Italia" su Rete4. Per l'ex presidente del Consiglio "lo Stato con una mano chiede soldi ai cittadini ma con l'altra non paga i debiti della Pubblica amministrazione". Di certo, ha aggiunto, "bisogna fare più deficit per rendere possibile la ripresa dell'economia. Il 2020 deve essere l'anno sabbatico per mettere in sicurezza il 2021" perché, la priorità "è salvare le imprese ed il lavoro creando le condizioni per ripartire". Questo, "dobbiamo farlo nel più breve tempo possibile e non basta sospendere le tasse per il 2020". Dunque, ha chiarito, "serve una flat tax a livello molto contenuto con un taglio della burocrazia" (Rin)