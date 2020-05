© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli esercenti italiani lunedì potranno - forse - riaprire. Ma sono spaventati, preoccupati, esausti perché il venerdì all’ora di cena il governo non ha ancora dato indicazioni certe". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, che aggiunge: "regna il caos. La fase 2 è gestita in modo vergognoso e irrispettoso per la vita delle persone".(Rin)