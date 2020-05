Coronavirus: Gallera, in Lombardia 80mila test sierologici eseguiti o prenotati, positivo il 42 per cento delle persone in quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) Nel territorio dell’Ats di Bergamo è risultato positivo il 51,4 per cento dei 5.895 test sierologici effettuati tra il 23 aprile e il 13 maggio. Il 44,5 per cento è negativo e il 4,1 dubbio. La percentuale di positivi è ancora più alta nelle Ats della Montagna e di Brescia. In quest’ultima i test effettuati sono stati 2.304, 1.255 dei quali, pari al 54,5 per cento, positivi. Negativi il 44 per cento e dubbi l’1,5. All’Ats della Montagna il 52,5 per cento dei 1.006 test effettuati sono positivi, il 43,7 negativi e il 3,8 dubbi. A Milano i positivi sono meno del 20 per cento (il 19,7) su un totale di 3.545 tamponi. Negativo il 78,3 e dubbio il 2 per cento dei test. A Pavia sono stati effettuati 995 test, 563 dei quali è positivo (40,8 per cento); nell’Ats Valpadana su 3.883 test effettuati, 1.617 (il 41,6 per cento) sono positivi; in Brianza su 1.286, 428 (il 33,3 per cento) sono positivi e nell’Ats Insubria su 491 test effettuati, 206 (il 42 per cento) sono positivi. Per quanto riguarda gli operatori sanitari, su 2.343 test sierologici effettuati, i positivi sono 373 (15,9 per cento), 1933 i negativi (82,5 per cento) e 37 i dubbi (1,6 per cento). (Rem)