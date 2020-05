Fase 2: Bernini (FI), governo fuori tempo massimo sulle riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milioni di baristi, ristoratori, commercianti, artigiani e imprenditori sono in attesa di sapere se e come lunedì potranno riaprire. L’Inail nel frattempo non ha rassicurato nessuno sulla responsabilità civile e penale in caso di contagio di un dipendente, e il governo procede ancora una volta nella giungla di comitati e task force, arrivando fuori tempo massimo all’appuntamento con il paese". E' quanto sostiene in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, secondo cui l'atteggiamento del governo "è l’ennesima mancanza di rispetto nei confronti di chi sarà costretto a mettere in regola le proprie aziende in poco più di un giorno". (Com)