Coronavirus: Scavuzzo, 383 ingressi a hotel Michelangelo, apertura anche a giugno e luglio

- L'hotel Michelangelo di Milano potrebbe accogliere persone in quarantena anche nei mesi di giugno e luglio. Lo ha fatto sapere in commissione consiliare Sicurezza il vicesindaco Anna Scavuzzo. Dal 30 marzo l'albergo accanto di piazza Luigi di Savoia ha accolto 383 persone, tra appartenenti alle forze dell'ordine che vivono in caserma, cittadini con una casa inadatta a trascorrere la quarantena e ospiti di varie strutture di accoglienza. I dimessi sono 188, mentre gli attualmente presenti sono 195. Ora - ha fatto sapere Luigi Regalia di Proges, la società che gestisce la struttura - "le dimissioni sono tante quante o maggiori degli ingressi. È un dato positivo secondo noi, ma siamo sempre disponibili ad accogliere nuovi ospiti dai vari canali di ricevimento e non abbiamo assolutamente problemi di riempimento". (segue) (Rem)